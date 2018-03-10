Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Uden kasabasındaki Sportpark Parkzicht'de oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 9. dakikada Mustafa Kaya, 63. dakikada Fırat Güllü ve 79. dakikada Süleyman Luş attı.

Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da takip etti.

Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 2-0 mağlup olan genç milliler, üçüncü ve son maçında 13 Mart Salı günü TSİ 21.00'de ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.

Günün diğer maçında ise ev sahibi Hollanda, İtalya'yı 2-0 yendi.