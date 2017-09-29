Genç öğretmen Batman Çayı'nda boğuldu

Batman'da arkadaşlarıyla piknik için Batman Çayı'na giden 22 yaşındaki öğretmen Yaser Ekinci, girdiği suda boğularak yaşamını yitirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman Şehit Öğretmenler Ortaokulu'nda görev yapan 22 yaşındaki öğretmen Yaser Ekinci, arkadaşlarıyla beraber dün (PERŞEMBE) akşam saatlerinde piknik yapmak için Şerbetli köyü yakınlarında Batman Çayı kenarına gitti. İddiaya göre yüzmek için suya giren Ekinci çıkmayınca, arkadaşları hemen AFAD ve 112 acil servis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekiplerin arama çalışmaları sonrasında Ekinci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yaser Ekinci'nin cenazesinin, otopsinin ardından Diyarbakır'a gönderilecegi belirtildi.