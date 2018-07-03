‘Aferin’ isimli şarkısıyla adından söz ettiren genç popçu Erim, hakkında merak edilenleri HT Magazin’e anlattı.

Müzik hayatınız nasıl başladı?

Yaş 14 falan, kızın birine âşık olmuşum, gözünü boyayıp bir şekilde etkilemem lazım. Ablamın gitarını yürüttüm, deli gibi çalıp söylemeye çalışıyorum. “Bu böyle olmayacak, gitar dersi almalıyım” dedim. İlerlettikçe kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Başlayış o başlayış...

Kızı etkilediniz mi peki?

O kadar çok etkilendi ki... Meğerse sevgilisiyle ortak şarkılarıymış, teşekkür etti ve gitti. İlk “Aferin”i ondan almış oldum. O zamanlar buna biraz üzülmüştüm ama her şeyi o başlangıca borçluyum.



‘BESTE YAPMAK KANIT BIRAKMAK’

Sonra nasıl ilerledi süreç?

Sosyal medyadan Betül Demir’i takibe aldım, baktım çok fazla ortak arkadaşımız var, bir tanesini aradım. “Şarkı vermek istiyorum, bizi tanıştırır mısınız?” dedim. Sağ olsunlar bir pazar “Betül burada, haydi gel” dediler. Gitarı aldım, gittim. Bütün şarkılarımı çaldım, tepki bekliyorum. Aranjör Emirhan Cengiz’i aradı ve “Erim sana gelecek, özel olarak ilgilen, çok yetenekli” dedi. Demo bırakacağımı zannederken projeye başladık. Şarkısını aldı ama en büyük hayalimi de onun sayesinde gerçekleştirmiş oldum. Bende yeri hep çok özel olacak. Şarkı vermeye gittim, şarkıcı oldum.

Beste yapmak, duyguların açığa çıkması demek bir anlamda... Siz nasıl tanımlarsınız?

Bana göre beste yapmak o anki duygularıma dair kanıt bırakmak. Dönüp “Vay be ne yaşamışım, ne hissetmişim” diyebildiğim bir sürü anım oldu. Bir anlamda kendini ifade etmenin en samimi yolu, kendimi bu konuda çok şanslı görüyorum.

‘6 ŞARKILIK PROJE HAZIR’

Yeni projeleriniz var mı?

Hazırda beklettiğimiz 6 şarkılık bir projemiz var. ‘Aferin’ bir merhaba, bir tanışmaydı. Çok ara vermeden yakın zaman içerisinde ikinci şarkıyı çıkarmış olacağız.

Geleceğe dair hayalleriniz arasında neler var?

Bu işe başlamış, şarkı söyleyen herkesin içinde büyük kitlelere konser verme hayali vardır. Ben de onlardan biriyim. Bir süre sonra bu duyguları ben de yaşayıp o hayallere ben de kavuşmuş olacağım. Bütün olay aslında istemekle alakalı, ne istediysem oldu, biliyorum o da olacak.



‘TARKAN HEPİMİZE ABİLİK YAPTI’

Tarzını beğendiğiniz ünlü isimler var mı?

Herkes gibi benim de tabii ki Tarkan. Müzikal anlamda hepimize çok güzel abilik yaptı. Yenilikçi olması, bu kadar popüler olup kendi sınırlarını çizmesi ve her şeye rağmen hep bir numara olması onu bizim için özel kılıyor. Kadınlardan da Betül Demir, Sezen Aksu ve Sıla’nın sesleri, duruşları ve tarzlarını çok beğeniyorum.



‘KEŞKE ŞARKI SÖYLEYEREK ANLAŞSAK’

Şarkı söylerken neler hissediyorsunuz?

Keşke hiç konuşmasak, sadece şarkı söyleyerek anlaşsak birbirimizle... Belki o zaman dünyada bu kadar kavga, kaos olmaz. Çünkü kelimelerin bu kadar anlam kazandığı bir nokta daha yoktur.

Erim, “Şu anda sevgilim yok, tamamen işime konsantreyim” diyor.