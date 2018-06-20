Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üniversite tercihi yapacağı dönemde merdivenden düşerek beyin felci geçiren ve ilk kök hücre nakli gerçekleşen 18 yaşındaki Sevde Melike Dural, Rusya'dan gelen bioenerji uzmanı tarafından tamamlayıcı tıp tedavisi görüyor.

Rusya'dan gelerek Hakan ve Hayal Dural çiftinin evini ziyaret eden Bioenerji uzmanı Maiza Golovina, Sevde'nin başından bir an olsun ayrılmıyor. Tedavi süresince ailenin evinde kalacak Golovina, kök hücre nakli olan Sevde'nin vücudunda avucuyla noktasal tespitler yapıyor.

AA'nın haberine göre; daha önce Antalya'da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren ve 10 yıldır Gülsüm Kabadayı tarafından bakılan fakat hayatını kaybeden Rus genç Umut'un tedavisine de destek olan Golovina, her gün Sevde üzerinde kontrollerini sürdürerek tedavisine yardımcı olmaya çalışıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşan yardımlarla buruk da olsa sevinç yaşayan aile, tedavisi süren kızlarının ayağa kalkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

"MELİKE, ENİNDE SONUNDA İYİLEŞECEK"

Baba Hakan Dural, ilk haber yapıldığında Sevde Melike'nin durumunun çok kötü olduğunu ama tüm Türkiye'nin, özellikle Sakarya'nın, kızlarının etrafında adeta yumak olduğunu söyledi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Serdivan İlçe Sağlık Müdürü Sevda Gürsel ve AK Parti Sakarya milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Melike'nin üzerinden hiç ellerini çekmediğini vurgulayan Dural, "Allah hepsinden razı olsun. Onların sayesinde çok aşamalar kaydettik. Melike'nin her türlü eksiği giderildi. Sağ olsunlar, her zaman da yardım edildi. Şükürler olsun geçtiğimiz pazartesi günü ilk kök hücre naklini yaptık." diye konuştu.

Tedavi sonrası Melike'de hemen bir değişiklik olmayacağını ama zaman içerisinde iyileşmesini umut ettiklerini ifade eden Dural, sözlerini şöyle sürdürdü: "Düzeleceğine inanıyoruz. Gökhan hocamızın çok katkıları oldu. Her türlü eksiğini gideriyorlar. Onların dediğine göre, 'Melike artık bizim kızımız. Biz onun ayağa kalkması için her türlü şeyi yapacağız.' Sağ olsunlar. Melike, eninde sonunda iyileşecek, düzelecek, aynı eski günlerine tekrar geri dönecek. Ağabeyi gibi inşallah avukat olacak o da. Ayda bir şeklinde kök hücresi nakli yapılacak. İlk dozunu oldu, 1 ay sonrasında bir daha olacak. 4 doz yapılacak. Gerçekten bunu sağlayabilmek, bu aşamaya gelebilmek çok zor oldu ama şükürler olsun başardık. Melike'nin kök hücresinin Sağlık Bakanlığından onayı Berat Kandili günü, kök hücresi uygulaması da Kadir Gecesi'nin hemen ertesi günü yapıldı. Ben diyorum ki muhakkak bunda bir hikmet var ve Melike yavaş yavaş düzelecek, toplayacak."

Baba Dural, kök hücre tedavisinin dünyada yeni bir uygulama olduğunu dile getirerek, tedavinin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağını gelecekte göreceklerini kaydetti.

"UYANDIĞINDA EN BÜYÜK BABALAR GÜNÜ'NÜ BEN KUTLAYACAĞIM"

Tedavi sonucunda iyi olan, bir miktar iyileşen ve iyileşemeyen hastaların varlığına dikkati çeken Hakan Dural, "Biz inşallah iyileşen hastalardan olacağız. Ümidimiz öyle, Melike ile çok çok ilgileniliyor. Ukrayna'dan, Türkiye'de başka yerlerden gelen doktorlar var. Doktorumuz Gökhan Öner'in sayesinde oldu. Buradan da doktorlarımız takip ediyor. Antalya'da Umut vardı, hayatını kaybetti ama Maiza Golovina, Melike'yi duymuş. Kök hücre olduktan sonra geldi. 'Melike'yi bioenerji ile tedavi etmek istiyorum.' dedi. Sağolsun, kendisi uçağa atladı, Rusya'dan buraya geldi. Kendisi misafirimiz şu anda. O da Melike'ye tedavi veriyor. Refleksoloji yapılıyor. Modern tıbbın tüm gerekleri yapılıyor ama tamamlayıcı tıpla da biz Melike'ye destek veriyoruz. İnşallah iyileşecek" ifadelerini kullandı.

Doktorların dediğine göre Melike'nin kendilerini duyduğunu, her şeyi anladığını fakat tepki veremediğini dile getiren Dural, sözlerini şöyle tamamladı: "Yavaş yavaş o da olacak. Babalar Günü geçti ama Melike uyandığında en büyük Babalar Günü'nü ben kutlayacağım inşallah. Annesi, ağabeyi, daha doğrusu Sakarya ile birlikte o günleri göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü onlar çok büyük destek verdiler. Ümidimizi yitirmeyeceğiz. Doktorlarımızın dediğine göre bu maraton koşusu, biz maratondayız şu anda. Olacak. İnsan tabii ki bazen hüzünleniyor, eski günler geliyor aklına ama o günlere tekrardan ulaşacağımıza inanıyorum. Melike de güçlü, inşallah başaracak."