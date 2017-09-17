Genç Sultanlar Dünya şampiyonu

Türkiye, 2017 Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Slovenya'yı 4-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Arena Stozice'de oynanan final maçında, Türkiye ile Slovenya karşılaştı.
Milliler, eşitlikle geçilen ilk 10 oyundan sonra ilk sete ağırlığını koyarak rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Ay-yıldızlılar seti de 15-12 kazanarak 1-0 öne geçti.
Takımlar, 2. setin ilk 8 oyununda da sayıları paylaştı. Bu noktadan sonra 7-2'lik bir seri yakalayan kırmızı-beyazlılar, skoru 11-6'ya getirdi. Farkı koruyan Türkiye, seti 15-11 aldı ve durumu 2-0 yaptı.
Türkiye, 3. setin başında 4-0 öne geçen Slovenya'ya üst üste 7 sayı alarak cevap verdi (7-4). Slovenya'nın, Ebrar Karakurt'un sayılarına Mlakar ile cevap vermesiyle skor 13-13'e geldi. Kritik sayılarda soğukkanlı kalmayı başaran milli takım, 3. seti 15-13 ile noktaladı ve maçta 3-0 üstünlük yakaladı.
Ay-yıldızlılar, farklı önde olmanın getirdiği rahatlıkla çıktıkları 4. seti 15-8, 1 saat 6 dakika süren maçı ise 4-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
TÜRKİYE'DEN 3. ŞAMPİYONADA İLK ALTIN
Türkiye böylece 3'üncüsü yapılan Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandı.
2013'te Meksika'da organize edilen turnuvada 5. sırayı alan Türkiye, 2015'te Ankara'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada ise 2. olmuştu.
Öte yandan Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test etti. Kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın 2 fark yapması gerekiyor.
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