Milli tenisçi Yankı Erel, dünya gençler sıralamasında 18. basamağa yükselerek Türkiye'nin erkeklerdeki klasman rekorunu kırdı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Gençler Turu'nda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yankı Erel, gerçekleştirdiği ilklere yenisini ekledi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, son olarak Rusya'nın Kazan kentindeki birinci seviye Yeltsin Kupası ITF Gençler Turnuvası'nda teklerde yarı final, çiftlerde final oynayan 2000 doğumlu tenisçi, 11 sıra yükselişle 18'inciliğe yerleşti.

Ergi Kırkın'ın rekorunu iki basamak geliştiren Yankı Erel, geçen ay Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda üçüncü tura kadar ilerleyerek, grand slam arenasında genç tek erkekler kategorisinde bunu yapan ilk Türk raket olmuştu.