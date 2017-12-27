Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, sarı-kırmızılıların altyapısında görev yapacak. Galatasaray'ın izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiği Hasan, resmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.

Hasan Gündem

Hasan Gündem galatasaray

Hasan Gündem kimdir

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