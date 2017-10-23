Genç yıldız iki maçtır 18'in dışında kalıyor

Enes Ünal, Villarreal'de oynamıyor.

La Liga ekibi Villarreal’e 14 milyon Euro karşılığında transfer olan Enes Ünal, takımında süre bulamıyor. Milli yıldız, Javi Calleja’nın takımın başına getirilmesinin ardından oynanan 3. lig maçında da 18 kişilik kadroya alınmadı. Villarreal, Enes’in yokluğunda evinde Las Palmas’ı 4-0 yendi.

Enes Ünal bu sezon Villarreal formasıyla La Liga'da 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Enes Ünal

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