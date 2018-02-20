Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Meriç, ligin ilk yarısın son bölümlerinde aldıkları seri galibiyetlerle zirve yarışına ortak olduklarını ancak ikinci yarıda kazanabilecekleri maçlarda şansızlıklar sonucunda puan kayıpları yaşayarak üzüldüklerini belirtti.

Trabzonspor'un sahada her zaman 11 kaliteli futbolcuyla mücadele ettiğini savunan Meriç, "Bu kaliteli kadro her ne olursa olsun kazanmak zorunda. Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası da karamsar bir tablo yaşanmıştı. Bunun altından bu kadro çıkmıştı. Şimdi yine karamsar günlerin geride kalacağına inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri galibiyetler alarak ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ORTAK AMAÇ TRABZONSPOR'UN BAŞARISI"

Meriç, bordo-mavili kulübün gündeminde genel kurulun olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu yönetim aralık ayına kadar seçildi. Aralık ayında genel kurulumuz var. Bu aya kadar yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya çalışacağız. Trabzonspor'un başarılı olması çıkışa geçmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha sonra da kongre sürecinde taraftarlar, delegeler diyeceklerini diyecekler. Hepimizin ortak amacı Trabzonspor'un başarısı olması. Mayısta yapılacak 6 aylık genel kurul Trabzonspor'a fayda sağlamaz. Trabzonspor'a faydası olan her şeyi yaparız."

"TRABZONSPOR EKONOMİK OLARAK EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Geldikleri günden itibaren Trabzonspor'da ekonomik olarak da müthiş gayret sarf ettiklerini aktaran Meriç, "Bunun yanında da kaliteli bir kadro oluşturduk ama hepimizin arzu ettiği sonuçları alamadık. Özellikle son haftalarda hak etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Şansızlıklar oldu, Göztepe maçında atamadık, son maçta da goller kaçırdık. Yüzde yüz kazanacağımız maçlarda galibiyet olmadı." şeklinde konuştu.

Gençağa Meriç, kulübün kasasına elde ettiği gelirlerden 1 lira girmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ortalama her yıl 200 milyon liraya yakın da para çıkıyor. Bu kaynağı bulmak zorundasınız. Kulübün gelirleri tamamen temlikte. Bir forma satılıyor, bankaya gidiyor. Trabzonspor, ekonomik olarak en zor dönemini yaşıyor. Bu dönemi de aşıp Trabzonspor'u ekonomik olarak sürdürülebilir seviyeye getirmek zorundayız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."