Gençer Cansev Altay’a doğru

1. Lig ekiplerinden Altay, son iki sezonda Göztepe ve Ankaragücü formalarıyla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev’le prensipte anlaştı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacının gelecek hafta siyah-beyazlılarla 1 yıllık mukavele imzalaması bekleniyor.

2 TEMMUZ’DA

HT Egeli'de yer alan habere göre, Kartal, Giresun, Boluspor ve Başakşehir kulüplerinde de görev alan Gençer, geçen sezon Ankaragücü’nde 30 maçta forma giydi. 29 yaşındaki stoper Başakşehir’de de 2014’te 1. Lig’de kupa kaldırmıştı. Öte yandan Gaziemir sahaların yenilenmesi nedeniyle Altay’ın yeni sezona başlama tarihi 2 Temmuz olarak değişti.