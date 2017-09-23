Gençlerbirliği: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında henüz galibiyeti bulunmayan Mesut Bakkal yönetimindeki Gençlerbirliği, ağırladığı Medipol Başakşehir'i 90+1'de Skuletic'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3 puanla tanıştı.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Başakşehir haftayı 10 puanla kapattı.

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Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz (Dk. 51 Issah), Palitsevich, Luccas Claro, Uğur Çiftçi (Dk. 76 Halil İbrahim Pehlivan), Scekic, Ahmet İlhan Özek (Dk. 57 Rantie), Zeki Yavru, Khalili, Serdar Özkan, Skuletic

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca (Dk. 79 Tunay Torun), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Mehmet Batdal), Elia (Dk. 64 Kerim Frei), Mevlüt Erdinç

Gol: Dk. 90+1 Skuletic (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 14 Ahmet Oğuz, Dk. 38 Scekic, Dk. 84 Palitsevich (Gençlerbirliği), Dk. 81 Epureanu, Dk. 85 Tunay Torun (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARIDAN DAKİKALAR

13. dakikada Ahmet Oğuz'un hatasında topu önünde bulan Mevlüt Erdinç, kendi çabasıyla ceza sahasına kadar getirdiği topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Hopft'a kaldı.

18. dakikada Serdar Özkan topu son çizgiye taşıyarak pasını ceza alanı içindeki Khalili'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

23. dakikada Serdar Özkan'ın pasında son olarak ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zeki Yavru'nun şutunda, top kaleciye çarparak kornere çıktı.

35. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasında iyi yükselen Skuletic'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

56. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Khalili, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

68. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan topa sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

84. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında boş pozisyonda topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, Gençlerbirliği defansı kademeye girdi ve topu kornere attı.

90+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Medipol Başakşehir defansındaki Attamah'ın hatasında ceza alanında topa ayak koyan Skuletic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Müsabakayı Gençlerbirliği 1-0 kazandı.