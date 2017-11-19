Gençlerbirliği: 1 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor Ankara'da karşılaştı. Konuk ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kayserispor, Umut Bulut'un 28. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği, 32. dakikada Jailton Paraiba'yla skoru 1-1 yaptı ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.

Kayserispor 58. dakikada Fernando Boldrin'in attığı golle skoru 2-1 yaptı ve kalan dakikalarda da başka gol olmayınca Kayserispor 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından 8 puanda kalan Gençlerbirliği ligin son sırasında yer alıyor. Puanını 22'ye yükselten Kayserispor ise 4. sıraya yükseldi.

GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - KAYSERİSPOR: 2

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, N'Diaye, Uğur Çiftçi, Scekic, Issah (Dk. 59 Dialo), Ahmet İlhan Özek (Dk. 76 Manu), Khalili (Dk. 59 Muric), Jailton, Skuletic

KAYSERİSPOR: Muammer Zülfikar Yıldırım, Tiago Lopes (Dk. 46 Stojiljkovic), Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan (Dk. 46 Sapunaru), Şamil Çinaz, Badji, Güray Vural, Boldrin, Mendes (Dk. 73 Levent Gülen), Umut Bulut

GOLLER: Dk. 28 Umut Bulut, Dk. 57 Boldrin (Kayserispor), Dk. 32 Jailton (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Dk. 43 Tiago Lopes, Dk. 80 Muammer Zülfikar Yıldırım, Dk. 90 Boldrin (Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında Kayserispor ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Skuletic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Kayserispor öne geçti. Güray Vural'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Umut Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Gençlerbirliği, 1-1 eşitliği sağladı. Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza alanında Jailton'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti.

41. dakikada Mendes'in ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleye giden topu Yıldırım Mert Çetin, son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Badji'nin Gençlerbirliği ceza alanının dışından sert şutunda, kaleci Hopf son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 51. dakikada Gençlerbirliği'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Khalili ortasını yaptı. Ceza alanındaki Yıldırım Mert Çetin'in kafa vuruşunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kontrol etti.

54. dakikada Uğur Çiftçi'nin Kayserispor ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Skuletic topa dokunamadı.

57. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Konuk ekibin kazandığı serbest atışta topun başına geçen Boldrin şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

63. dakikada Skuletic'in Kayserispor ceza alanının sağ çaprazından şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada Mendes'in Gençlerbirliği kalesini karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.