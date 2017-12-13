GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - KARS 36 SPOR: 1

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Gökmen Olgaç

GENÇLERBİRLİĞİ: Taha Cengiz Demirtaş, Orhan Şam, Yıldırım Mert Çetin, Mehmet Taş (Dk. 46 Zeki Yavru), Uğur Çiftçi (Dk. 67 Ömer Alper Tatlısu), Issah, Alper Uludağ, Ahmet İlhan Özek, Khalili (Dk. 46 Manu), Murat Duruer, Muric

KARS 36 SPOR: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora (Dk. 60 Nazım Berat Karaali), Sarper Salih Ağca, Muhammed Göksu, Samet Tosun, Nurettin Ecevit, Sabahattin Genç, Emrah Turan (Dk. 70 Yusuf Tansel), Bulut Akbaş, Hakan Tice, Kante (Dk. 78 Burak Can Akıncı)

GOLLER: Dk. 53 Ahmet İlhan Özek, Dk. 63 Muric ( Gençlerbirliği), Dk. 89 Bulut Akbaş (Kars 36 Spor)

SARI KARTLAR: Dk. 5 Mehmet Taş, Dk. 52 Uğur Çiftçi, Dk. 69 Alper Uludağ, Dk. 66 Ömer Alper Tatlısu (Gençlerbirliği), Dk. 7 Aykut Demirdelen, Dk. 40 Sabahattin Genç, Dk. 58 Emrah Turan (Kars 36 Spor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

7. dakikada Kante'nin Gençlerbirliği ceza alanı içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Aykut'ta kaldı.

16. dakikada Muhammed Göksu'nun Gençlerbirliği ceza alanın sağ çaprazından kullandığı faul atışında meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

29. dakikada Vedat Muric, Kars 36 Spor ceza alanı içinde topu uygun durumdaki Murat Duruer'e çıkardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

37. dakikada Vedat Muric'in Kars 36 Spor ceza alanı çizgisi üzerinde göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

47. dakikada Manu'nun Kars 36 Spor ceza alınında sert şutunda top açıyı iyi kapatan kaleci Aykut'a çarparak kornere gitti.

53. dakikada Vedat Muric'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet İlhan Özek, kaleci Aykut'un solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63. dakikada Manu, Kars 36 Spor ceza alanına soldan girdikten sonra meşin yuvarlağı uygun durumdaki Muric'e çıkardı. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0

89. dakikada Gençlerbirilği ceza alanındaki karambolde topla buluşan Bulut Akbaş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

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Kars 36 Spor

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