Gençlerbirliği: 4 - Sivasspor: 0 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez görev alan ve yeni döneminde ligde Osmanlıspor'a 2-0 kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Ümit Özat, yeni döneminin 2. maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
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Kırmızı-siyahlılar maça hızlı başladı. 12. dakikada öne geçen Gençlerbirliği'nin golünü Petar Skuletic kaydetti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.
Ev sahibi ekip 2. yarıda Diallo Guidileye'nin 56. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra sahneye Elvis Manu çıktı ve Gençlerbirliği'ni rahatlatan golü kaydetti.
Manu, mücadelenin 85. dakikasında bir gol daha attı ve farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gençlerbirliği, Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.
Bu sezon 13 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Gençlerbirliği, Özat'ın 2. döneminin 2. maçında ilk galibiyetini aldı ve ligde toplamdaki zafer sayısını 3'e çıkardı.
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