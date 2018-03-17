Süper Lig'de Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırladı.

Konuk ekip, 43. dakikada Seleznyov'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Akhisarspor 83. dakikada 2. gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Miguel Lopes çalımlarla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top sağ kale direğinden geri geldi. Konuk ekipte dönen topu önünde bulan Miguel Lopes'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Johannes Hopf topu uzaklaştırmayı başardı.

90. dakikada Akhisarspor bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Seleznyov ceza sahası içinde topla buluştu, Ukraynalı futbolcunun vuruşunda kaleci Hopf topu kornere çeldi.

Gençlerbirliği 90+4. dakikada skoru 1-1 yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin atağında, kalecinin hatasında topu önünde bulan Skuletic meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

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