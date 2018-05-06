Süper Lig'in 32. haftasında, Gençlerbirliği Başkent'te Antalyaspor'u ağırladı.

Antalyaspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 78. dakikasında Doukara'nın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği'nde karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.







