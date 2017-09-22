Gençlerbirliği ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında mücadele edecek. Ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Başakşehir, bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılarak ikinci deplasman maçını kazanmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

GENÇLERBİRLİĞİ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Gençlerbirliği-Başakşehir maçı 23 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'da Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa olacak.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile berabere kalan turuncu-lacivertliler, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Bu maç öncesinde Medipol Başakşehir 10 puan ile zirvenin 3 puan gerisinde yer alırken, bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise 1 puan ile haftaya 17. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de, başkent deplasmanı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinin, Gençlerbirliği karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

DEPLASMAN SERİSİNİN İLK MAÇI

Turuncu-lacivertli takımın, Gençlerbirliği karşılaşması ile 3 maçlık deplasman serisi başlıyor.

Ankara ekibiyle başkentte karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir, 28 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Braga ile deplasmanda karşılaşacak.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü ise İzmir'de Göztepe karşısına çıkacak.