Gençlerbirliği Kulübü başkan adayı Arda Çakmak, kulüpte şu an derin bir sessizlik olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği'nin geldiği durum içler acısı." dedi.



Çakmak, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kırmızı-siyahlı takım Spor Toto Süper Lig'den düştüğü için çok üzgün olduklarını vurgulayan Çakmak, "Gençlerbirliği, 29 yıl sonra küme düştü. Tüm sorunları dillendirdik ama dinletemedik. Bu son bağıra bağıra geldi. Açıkçası kulübün geleceğiyle ilgili merak içindeyiz." ifadelerini kullandı.



Özellikle yabancı futbolculara yapılan peşin ve vadeli ödemelerin yanı sıra menajerlere verilen paralara dikkati çeken Çakmak, "Sanmayın ki büyük ödemeler yapılan bu futbolcular önemli takımlarda oynuyordu. Bu isimlere ödenen paralardan aylar sonra haberimiz oldu. Süper Lig'den düştüğümüz için de gelirler eksilecek. Kulübün mevcut ödemeleri belli. Kasadaki para da bitti. İlhan Cavcav'ın yaptıkları, 15 ayda yerin dibine girdi." diye konuştu.



Çakmak, başkanlığa seçilmesi halinde maddi konularla ilgili planlarının hazır olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:



"Bizim planlarımız da öz kaynaklarımız da hazır. Borç veya hibe edeceğimiz miktarlar belli. Sponsor anlaşmalarımızı da yapıyoruz. Ancak neden genel kurulu yapmıyorlar veya erteliyorlar anlayamıyorum. Ertelemeye veya iptal etmeye çalışmak ne demek, kimse konuşmuyor. Gençlerbirliği'ni birileri batırdı. Genel kurul yapılsın, kazanayım veya kaybedeyim, Cumhuriyet Savcılığına gideceğim. Ben dahil herkesin maddi durumu aileleriyle birlikte incelensin."



Gençlerbirliği Kulübünün, tüzük gereği 3 senede bir mayıs ayında genel kurul yapma zorunluluğu bulunduğuna dikkati çeken Çakmak, "Eğer genel kurulu yapmazlarsa biz de konuyu mahkemeye götürürüz. İlhan Cavcav Başkan zamanında 900 üye vardı. Şimdi bin yeni delege daha var. Neden genel kurul yapmaktan korkuyorsunuz, neden kanunu çiğniyorsunuz? Demek ki verilemeyecek hesaplar var. Kim bankalara gidip nakit paralar yatırmış? Kim banka kredilerini vadelerinden önce kapatmış? Kim ikinci, üçüncü derece akrabalarının üzerine gayrimenkul satın almış? Bunlar incelenmeli. Çünkü bu hesap birilerinden sorulmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Çakmak, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara da değinerek, "Özat, kendisi dışında herkesi suçladı. Aramızda geçen konuşmaları da çarpıttı. Yarın kendisine maddi ve manevi tazminat davaları açacağım. 3 senede 2 takımı küme düşüren birinden bahsediyoruz. Kendisi benim muhatabım değil, benim muhatabım Murat Cavcav'dır." şeklinde konuştu.

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