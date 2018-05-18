Gençlerbirliği - Bursaspor sahaya çıkıyor

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Bursaspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Gençlerbirliği 30 puanla 17. sırada, Bursaspor 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Bursaspor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 106 kodlu maçı oynayanlar; Gençlerbirliği galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.25, Bursaspor galibiyet oranı 2.50. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Gençlerbirliği son hafta oynanan Bursaspor maçında 1-0 kazandı.

Bursaspor ise Gençlerbirliği maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

Bursaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bursaspor, 19 gol atarken 29 gol yedi.