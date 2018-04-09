Süper Lig'in 28. haftasında Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, bu akşam evinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında galip geldiği takdirde, bu haftayı da lider kapatacak ve önümüzdeki hafta evinde Başakşehir'i lider olarak ağırlayacak. Gençlerbirliği ise 3 puan alarak küme düşme tehlikesinden kurtulmanın peşinde. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY
Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 20:00'de başlayacak olan kritik mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Gençlerbirliği müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 29. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.
FERNANDO DÖNÜYOR
Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Fernando Reges, Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alabilecek.
Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, Gençlerbirliği önünde teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasına girebilecek.
GALATASARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ
Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.
Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.
GENÇLERBİRLİĞİ 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.
Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.
ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi.
Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi.
Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.
Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.
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