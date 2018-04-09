Süper Lig'in 28. haftasında Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, bu akşam evinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında galip geldiği takdirde, bu haftayı da lider kapatacak ve önümüzdeki hafta evinde Başakşehir'i lider olarak ağırlayacak. Gençlerbirliği ise 3 puan alarak küme düşme tehlikesinden kurtulmanın peşinde. Peki Gençlerbirliği - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 20:00'de başlayacak olan kritik mücadele, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-1 kazanmıştı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray arasındaki son 10 maçta Gençlerbirliği 1 kere, Galatasaray 6 kere kazandı. 3 maç berabere bitti.

Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. (2 puan)

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. (13 puan)

Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 3 gol atarken kalesinde de 8 gol gördü.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

Gençlerbirliği, ligde geride bırakılan 27 haftada 27 puan toplayabildi ve ligin 17. sırasında yer alıyor.

Galatasaray, ligde geçen 27 haftada 57 puan topladı ve maç eksiğiyle Başakşehir'in 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray, bu akşam galip geldiği takdirde, maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'den koltuğu devralacak ve puan farkı 1 olacak.

Gençlerbirliği ve Galatasaray, ligde 93 kere karşı karşıya geldi. Bu maçların 52'sini Galatasaray, 21'ini Gençlerbirliği kazandı.

Gençlerbirliği, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Gençlerbirliği ayrıca ligde evinde oynadığı son 7 maçta 1 mağlubiyet aldı.

FEGHOULİ VE SERDAR CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Gençlerbirliği müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 29. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

FERNANDO DÖNÜYOR

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Fernando Reges, Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, Gençlerbirliği önünde teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasına girebilecek.

GALATASARAY'IN DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.

Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi.

Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.