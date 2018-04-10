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"BÖYLE OYNARSAK BAŞAKŞEHİR'İ YENEMEYİZ"

Liderliği kaybetmelerini de değerlendiren Fatih Terim, şöyle konuştu: “Başakşehir’i yenelim ki tekrar liderliği alalım. Güzel bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Yenebilir miyiz, evet yeneriz ama böyle oynayarak değil. İnşallah pazar akşamı bu mutluluğu yaşarız.”