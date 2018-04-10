Ankara deplasmanında vurgun yiyen Sarı-Kırmızılılar, büyük yıkım yaşadı. Futbolcuların üzüntüsü yüzlerine yansıdı. Gazete Habertürk'ün haberine göre “Dürüst olmak gerekirse istediğimiz oyunu oynayamadık. Üzgünüz” diyen kaptan Selçuk Inan, “Aslında maçın öneminin farkındaydık. Bazen işler hesapladığınız gibi gitmeyebiliyor. Golü ararken kalemizde golü yemek daha da kötü oldu. Çok önemli bir 3 puan kaybettik” ifadelerini kullandı.

Ayağa kalkmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli yıldız, şöyle devam etti: “Ama yine de her şeyin kendi elimizde olduğu bir sezondayız. Bugün kazansaydık Başakşehir maçındaki beraberlik de işimize yarayabilirdi. Ancak şimdi Başakşehir’i yenmek zorundayız. Başarabilecek güçteyiz.”

MUSLERA: FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Ikinci kaptan Muslera da maça kötü başladıklarını vurguladı. “Buna rağmen girdiğimiz şanslar da vardı” diyen Uruguaylı eldiven, “Bu tip maçlarda şansları bulduğunuz zaman gole çevirmeniz lazım. Şimdi önümüzde çok önemli bir Başakşehir maçı var. Bu maça en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.