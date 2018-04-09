Spor Toto Süper Lig'de bu sezon aldığı tüm yenilgileri deplasmanda yaşayan Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Gençlerbirliği'ne Ankara'da boyun eğdi. Mücadelede 90+2'nci dakika oynanırken Alper Uludağ, gelişen kontratakta Muslera'yı mağlup etti ve Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü kaydetti. Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltirken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maç sonunda açıklamalar yaptı. Ümit Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kazanınca tabii konuşmak kolay ama bunları hesaplamıştık aslında. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve gözlerinden öpüyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destek oldular. Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Maç sonu geldi ve tebrik etti. Karakterini ve klasını ortaya koydu. Dert çok ama rabbim inşallah dermanına da verir. İnşallah sezonu istediğimiz gibi bitiririz. Futbol çok enteresan bir şey"

"Başakşehir'den puan aldınız, Fenerbahçe'den puan aldınız ama kimin kimin yeneceği belli olmuyor. Oyuncularıma, kalitelerini ortaya koyup mücadele etmesi gerektiğini söyledim. Ayrıldığım zamanda kaybettiğimiz puanlar oldu."

"İçerideki maçları alırsak istediğimizi alabiliriz. Dışarı maçlardan Karabük dışında galibiyetimiz de yok. Kazanmamız lazım. Bugün kaybedebilirdik ve birçok dedikodu ortaya atılabilirdi. Şenol Hoca ile kavgalı da ya da Tamer Tuna'nın maruz kaldığı olaylar gibi konuşmalar. Bugün mağlup olsak kim bilir ne eleştirilere kalacaktık. Hiçbir antrenör maçı kaybetmek istemez. Babam olsa, babamı yenmek isterim. Kariyerim önemli."