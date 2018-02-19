Ümit Özat yönetiminde 8 haftadır kaybetmeyen Gençlerbirliği, Tamer Tuna'nın çalıştırdığı ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Göztepe'yi ağırladı.
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Ankara temsilcisi henüz 3. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibinde rakip fileleri havalandıran futbolcu Jailton oldu.
Göztepe'de 29. dakikada Adama Traore direkt kırmızı kart gördü. İlk yarıda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Gençlerbirliği 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibinde gol yine Jailton'dan geldi.
Mücadelenin son anlarına girilirken Elvis Manu, skoru 3-0'a getiren golü attı ve maçın sonucunu belirledi.
Gençlerbirliği bu skorla yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken puanını 25'e yükseltti. 6 maçtır kazanamayan Göztepe'de ise kötü gidişat sürdü ve hafta 33 puanla kapandı.
GENÇLERBİRLİĞİ: 3 - GÖZTEPE: 0
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Serkan Çınar, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözütok
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic (Dk. 74 Dialo), Khalili, Jailton, Sessegnon, Aydın Karabulut (Dk. 59 Manu), Skuletic (Dk. 46 Milinkovic)
GÖZTEPE: Günay Güvenç, Tanju Kayhan (Dk. 39 Leo), Wallace Reis, Kosanovic, Traore, Poko, Selçuk Şahin (Dk. 77 Sabri Sarıoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 51 Ghilas), Rotman, Gouffran, Demba Ba
GOLLER: Dk. 3 ve 67 Jailton, Dk. 87 Manu (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk. 30 Traore (Göztepe)
SARI KART: Dk. 28 Scekic, (Gençlerbirliği), Dk. 85 Poko (Göztepe)
MAÇIN DAKİKALARI
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 3. dakikasında Gençlerbirliği ilk geliştirdiği atakta golü buldu. Palitsevich'in kendi ceza alanının önünden uzun pasında, defansın arkasına kaçan Jailton'un vuruşunda kaleci Günay Güvenç'ten dönen top Jailton'a çarparak ağlara gitti: 1-0
39. dakikada Sessegnon'un kullandığı serbest vuruşta Luccas Claro topa kafayla vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kontrol etti.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
47. dakikada Aydın Karabulut'un Göztepe ceza alanının solundan yaptığı ortada, Jailton'un arka direkteki vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
56. dakikada Sessegnon'un Göztepe kalesini karşıdan gören pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'ten oyun alanına döndü.
59. dakikada Milinkovic'in Göztepe ceza alanının sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanından auta çıktı.
60. dakikada Ahmet Oğuz'un pasında, topla kaleciyle karşı karşı pozisyonda buluşan Sessegnon'un vuruşunda, açıyı iyi kapatan Günay Güvenç'ten dönen meşin yuvarlağı defans tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
64. dakikada Sessegnon'un pasında topla buluşan Jailton'un sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
67. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanının solundan yaptığı ortada, Jailton kale önünde gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Gençlerbirliği'ni 2-0 öne geçirdi.
72. dakikada Ahmet Oğuz'un sert şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.
87. dakikada Khalili'nin pasında, orta sahaya yakın yerde aldığı topla soldan Göztepe ceza alanına kadar gelen Manu'nun çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0
Gençlerbirliği maçı 3-0 kazandı.
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