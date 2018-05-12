3 | 25

Ligde şu ana kadar hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan alan, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına karşın deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlılar, 29 yıldır kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e veda etti.