Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği, evinde Kars 36 Spor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftalarda oynanan ilk maçta Gençlerbirliği deplasmanda Kars 36 Spor'u 2-1 yenmişti. Karşılaşma öncesinde futbolseverler de "Gençlerbirliği - Kars 36 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kars 36 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - KARS 36 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmalarında Gençlerbirliği, evinde Kars 36 Spor'u konuk edecek. Saat 13:30'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Kars 36 Spor mücadelesi canlı olarak A Spor kanalından yayınlanacak.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Gençlerbirliği deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Kars 36 Spor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Gençlerbirliği, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken kalesinde de 5 gol gördü.

Kars 36 Spor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

Gençlerbirliği'nde en golcü durumunda attıkları 1'er gollerle Murat Duruer, Vedat Muriqi ve Elvis Manu yer alıyor.

Kars 36 Spor'da en golcü durumunda ise attıkları 1'er gollerle Burak Can Akıncı, Sabahattin Genç ve Bulut Akbaş yer alıyor.

EN GOLCÜLER

Gençlerbirliği: Murat Duruer (1), Vedat Muriqi (1), Elvis Manu (1)

Kars 36 Spor: Burak Can Akıncı (1), Sabahattin Genç (1), Bulut Akbaş (1)

SON MAÇ KADROLARI

Gençlerbirliği: Taha Demirtaş, Ousmane N'Diaye, Orhan Şam, Zeki Yavru, Mert Çetin, Alper Uludağ, Murat Duruer, Mehmet Taş, Aleksandar Scekic, Ahmet İlhan Özek, Vedat Muriqi

Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora, Samet Tosun, Nazım Berat Karaali, Sarper Salih Ağca, Abdurrahman Kırmacı, Şükrü Can Yılmaz, Bulut Akbaş, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit, Hakan Tice

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor

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Kars 36 Spor

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor maçı canlı hangi kanalda