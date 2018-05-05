Gençlerbirliği - Medical Park Antalyaspor maçı rakamları

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Gençlerbirliği, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Medical Park Antalyaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Gençlerbirliği 30 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Medical Park Antalyaspor 35 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Medical Park Antalyaspor, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 140. İddaa'da Gençlerbirliği kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Medical Park Antalyaspor kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gençlerbirliği son hafta oynanan Kasımpaşa maçında 1-0 kazandı.

Medical Park Antalyaspor, Gaziantepspor karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, 17 gol attı ve 13 gol yedi.

Medical Park Antalyaspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Medical Park Antalyaspor, 12 gol atarken 33 gol yedi.