Gençlerbirliği'nde görev dağılımı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde yönetim kurulunda yeni görev dağılımı yapıldı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte istifalardan sonra boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yedek listeden atanan isimler Murat Öngelen, Canpolat Aras, Mahmut Alanya ve Tamer Yolal oldu.

Başkent ekibinde Sinan Gürsoy’un istifasının ardından genel sekreterlik görevine yönetim kurulu üyesi Cem Şükrü Kaya getirildi.

Hıfzı Kuruşa’dan boşalan saymanlığa Murat Öngelen, Hakan Kaynar'ın yerine basın sözcülüğüne yönetim kurulu üyesi Aykut Akalın, Arda Çakmak’tan boşalan idari işlerden sorumlu asbaşkanlık görevini ise yönetim kurulu üyesi Osman Kaçar üstlendi.

Cem Kaya'nın genel sekreterlik görevine gelmesinin ardından taraftardan sorumlu yöneticilik görevini Canpolat Aras devraldı.

Yönetim kurulu üyelerinden Şahin Kartal’ın istifası ise kabul edilmedi.

ANNE CAVCAV'DAN SÜRPRİZ MESAJ

Başkent ekibinde Tuzlaspor maçı öncesi tesislerde başkan Murat Cavcav'ın 54. yaş günü için sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı.

Tasislerde kampta bulunan kırmızı-siyahlıların maç yemeği öncesinde teknik ekip, futbolcular ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan organizasyonda pastadan ilk dilimi takım kaptanı Uğur Çiftçi, başkana ikram etti.

Murat Cavcav, annesi Nazan Cavcav'ın pastanın üzerinde yer alan mesajıyla duygusal anlar yaşadı.

Anne Cavcav'ın mesajında, "Yeni yaşını gerek fabrika gerek kulüpte büyük sorumluluklarla karşılıyorsun. Ben eminim ki her ikisinde de Cavcav ailesine layık bir duruş sergileyecek ve başarılı olacaksın." ifadeleri yer aldı.