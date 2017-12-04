Gençlerbirliği'ne umut ışığı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonun 14. haftasında üçüncü galibiyetini alarak, ligde kalabilme adına umutlandı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun geçirdiği trafik kazasından sonra kırmızı-siyahlı futbolcuların kendilerini aldıkları galibiyetle mutlu ettiğini söyledi.

Oğlu Murathan'ın durumunda iyileşme beklediklerini, önce Allah'a sonra da doktorlara güvendiğini dile getiren Cavcav, "Futbolcularım böyle bir günde beni çok mutlu etti. Ben en başından beri kendilerine güvendiğimi ifade ediyorum. Hocamız takımı iyi tanıyor. Kupa maçından sonra ligde de kazandık. Alt sıralardan kurtulacağız. Bu galibiyet başlangıç olsun. Basamakları teker teker çıkacağız." diye konuştu.

SIKINTILI DÖNEM

İlhan Cavcav sezonuna teknik direktör Ümit Özat yönetiminde hazırlanan ve sahasında oynadığı ilk maçta Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 1-1 biten maçın ardından ilk puanını da hanesine yazdırdı.

Atiker Konyaspor'a 2. hafta maçında deplasmanda 3-0 kaybeden ve 3. haftada başkentte Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Ümit Özat ile yolları ayırarak, bir puanı bulunan takımı, 4. kez Mesut Bakkal'a emanet etti.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada seyircisi önünde 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir'den alan kırmızı-siyahlı ekip, 7. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1'lik skorla yenildi.

YÖNETİMDE AYRILIKLAR YAŞANDI

Kırmızı-siyahlı kulübün yönetim kurulunda Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından fikir ayrılıkları yaşandığı ortaya çıktı.

Genel sekreter Sinan Gürsoy, asbaşkan Arda Çakmak, sayman Hıfzı Kuruşa ve basın sözcüsü Hakan Kaynar, Beşiktaş maçı öncesi istifa etti. Üye Şahin Kartal'ın istifası ise yönetim kurulu tarafından reddedildi.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET MORAL OLDU

Milli maç arasından sonra 8. haftada zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ı ağırlayan başkent ekibi, siyah-beyazlıları 2-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetini aldı.

Beşiktaş galibiyetiyle puanını 7'ye yükselten ve moral bulan kırmızı-siyahlılar, 9. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 3-1 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kaldı.

Ege temsilcisi karşısında sezonun ilk deplasman puanını başkente getiren Gençlerbirliği, puanı da 8'e çıkardı.

5 HAFTA SONRA KAZANDI

Başkent ekibinin puan hanesinde yazan "8" rakamı 9. haftadan sonra 14. haftaya kadar değişmedi.

Kırmızı-siyahlı kulüp yönetimi teknik direktör Mesut Bakkal ile 13. haftada Ankara'daki Kayserispor yenilgisinin ardından yollarını ayırdı. Gençlerbirliği yönetimi, sezona takımı hazırlayan ve transfer planlamasını yapan Ümit Özat'ı 9 hafta sonra tekrar takımın başına getirdi.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada "can derdinde" olduklarını bu nedenle de takımı kuran, sezon öncesi kampta takımın başında olan ve transferleri yapan Ümit Özat'ı göreve getirdiklerini söyledi.

Özat yönetiminde ilk olarak 13. haftadaki Osmanlıspor maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Genç teknik adam ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kars 36 Spor'u yenen kırmızı-siyahlı ekip, son olarak 14. haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 5 hafta sonra ligde galip gelmeyi başardı.