Gençlerbirliği'ni Trabzon'da tek başına destekledi

Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzon-Gençlerbirliği maçında Başkent ekibini tribünde tek başına desteklerken görülen ve gol sonrasında büyük bir sevinç yaşayan 22 yaşındaki G.Birliği taraftarı Fazlı Nas, aslen Gümüşhane Kelkitli olduğunu, Trabzon’da yaşadığını ancak 14 yaşından bu yana Kırmızı-Siyahlılar’a bir sempati duyduğunu söyledi. KTÜ’de gazetecilik 3. sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Nas, “G.Birliği’ni tutmamın nedeni amatör ruh kültürünü barındırması. Trabzon da bir dönem öyleydi” dedi.

"TEPKİLER ALIYORUM"

“İki sene önce de Trabzon’da Avni Aker’de oynanan seyircisiz maçı G.Birliği taraftarına ayrılan yerde izledim” diyen Fazlı Nas, “G.Birliği’ni çok seviyorum. Trabzon’a attığımız ilk golde sevindim. zaman zaman tepkiler alıyorum. Ancak bunlara kulak asmıyorum ve G.Birliği’ni tutmaya devam edeceğim. Attığımız gol sonrası sevinince bana insanlar kızdı. Ama üzülmüyorum” şeklinde konuştu.