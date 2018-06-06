Haziran ayında Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin yapılacağına işaret eden Cavcav, "Araya bayramlar da giriyor. Bu süreçte malumunuz okullar tatil. Bunları göz önünde bulundurarak genel kurulun eylül ayında yapılmasını yönetim kurulumuza sundum. Yönetim kurulumumuz da onay verdi. Olağan kongremizi eylül ayında yapmaya karar verdik. Gününü daha sonra netleştireceğiz." diye konuştu.

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