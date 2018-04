Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ligde ilk 5 sırada yer alan takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkati çekti.

Başkent temsilcisi, kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlara karşı istediği sonuçları almakta zorlanırken, şampiyonluk yarışındaki ekiplere "çelme" taktı.

Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Galatasaray'ı dün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Alper Uludağ'ın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yenen Gençlerbirliği, küme düşme hattından çıkarken, zirveyi de yeniden şekillendirdi.

Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle Galatasaray liderliği başkentte bırakırken, Medipol Başakşehir zirvenin yeni sahibi oldu.

Ankara'daki sonuç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de şampiyonluk umutlarını artırdı. İkinci sıraya gerileyen Galatasaray ile puan farkını Beşiktaş bir, Fenerbahçe ise 3'e indirdi.

Gençlerbirliği, ligde ilk 5 sırayı oluşturan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile evinde oynadığı maçlarda sadece bir mağlubiyet aldı.

Sahasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenen kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor ile berabere kaldı. Başkent temsilcisi, Rantie'nin 42. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir deplasmanlarından birer puanla dönen Gençlerbirliği, ilk 5'teki takımlara karşı yaptığı maçlarda hanesine 12 puan yazdırdı.

Galatasaray galibiyetiyle rahat bir nefes alan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

BAŞKAN CAVCAV: CAN DERDİNDEYİZ

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için her maçın aynı öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini vurgulayan Cavcav, "Bu tarz maçları kazanmak önemli ama bizim için her maç, her galibiyet aynı değere sahip. Kimi yendiğimizin bir önemi yok. Günün sonunda aldığımız 3 puanın sevincini hiçbir şeyle kıyaslayamam. Biz can derdindeyiz. Aldığımız her galibiyet bu dönemde can suyumuz oluyor." diye konuştu.

Cavcav, bugünden itibaren gelecek hafta Kayserispor ile oynayacakları maçı düşünmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, "Her zaman güvendiğimi ifade ettiğim futbolcularımın, kalan maçlarda dünkü gibi mutluluklar yaşatarak, bizi bu sıkıntılı günlerden bir an evvel çıkaracaklarına inanıyorum." dedi.

Her maçta yüksek konsantrasyonla oynamaları gerektiğine işaret eden Cavcav, "Galatasaray maçını kazanmayı ne kadar arzuladıysak, Kayserispor maçına da aynı istekle çıkmalıyız. Kayserispor maçından da galibiyetle ayrılmalıyız. Artık yukarıya doğru tırmanmaya başlamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.