Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, ligde ilk 5 sırada yer alan takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkati çekti.
Başkent temsilcisi, kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan takımlara karşı istediği sonuçları almakta zorlanırken, şampiyonluk yarışındaki ekiplere "çelme" taktı.
Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında Galatasaray'ı dün Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Alper Uludağ'ın 90+2. dakikada attığı golle 1-0 yenen Gençlerbirliği, küme düşme hattından çıkarken, zirveyi de yeniden şekillendirdi.
Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle Galatasaray liderliği başkentte bırakırken, Medipol Başakşehir zirvenin yeni sahibi oldu.
Ankara'daki sonuç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de şampiyonluk umutlarını artırdı. İkinci sıraya gerileyen Galatasaray ile puan farkını Beşiktaş bir, Fenerbahçe ise 3'e indirdi.
Gençlerbirliği, ligde ilk 5 sırayı oluşturan Medipol Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile evinde oynadığı maçlarda sadece bir mağlubiyet aldı.
Sahasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenen kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor ile berabere kaldı. Başkent temsilcisi, Rantie'nin 42. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi.
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir deplasmanlarından birer puanla dönen Gençlerbirliği, ilk 5'teki takımlara karşı yaptığı maçlarda hanesine 12 puan yazdırdı.
Galatasaray galibiyetiyle rahat bir nefes alan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
BAŞKAN CAVCAV: CAN DERDİNDEYİZ
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için her maçın aynı öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini vurgulayan Cavcav, "Bu tarz maçları kazanmak önemli ama bizim için her maç, her galibiyet aynı değere sahip. Kimi yendiğimizin bir önemi yok. Günün sonunda aldığımız 3 puanın sevincini hiçbir şeyle kıyaslayamam. Biz can derdindeyiz. Aldığımız her galibiyet bu dönemde can suyumuz oluyor." diye konuştu.
Cavcav, bugünden itibaren gelecek hafta Kayserispor ile oynayacakları maçı düşünmek zorunda olduklarına dikkati çekerek, "Her zaman güvendiğimi ifade ettiğim futbolcularımın, kalan maçlarda dünkü gibi mutluluklar yaşatarak, bizi bu sıkıntılı günlerden bir an evvel çıkaracaklarına inanıyorum." dedi.
Her maçta yüksek konsantrasyonla oynamaları gerektiğine işaret eden Cavcav, "Galatasaray maçını kazanmayı ne kadar arzuladıysak, Kayserispor maçına da aynı istekle çıkmalıyız. Kayserispor maçından da galibiyetle ayrılmalıyız. Artık yukarıya doğru tırmanmaya başlamanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.