Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat özür diledi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Süper Lig'in 14. haftasında 4-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi.

3 Aralık 2017 tarihinde, DG Sivaspor ile yapılan müsabaka sonunda tribünlerden tarafıma yapılan suçlayıcı ve onur kırıcı söylemlere dair yaptığım açıklamalarda kullandığım bazı ifadelere dair üzüntülerimi bildiren açıklamamdır.



Yaptığım açıklamalardan anlaşılanların hümanist yapımı yansıtmadığını, insanı insan olduğu için seven aile kültüründen geldiğimi belirtmek isterim. İnsanı seviyorum, hiçbir ayrım gözetmeden. Bazen üzüntünün yarattığı kızgınlık nedeniyle, konuşma sırasında, çoğu zaman kullanılan kelimeler ve anlamaları, söylenmek istenenin dışında algılanmasına neden oluyor. Irk ayrımının bütün biçimlerine karşı olan biri olarak, böyle bir cümle sarf etmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor; Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diliyorum. Barış içerden gelir, kalbimde barış var.

Saygılarımla

Ümit Özat

ümit özat

gençlerbirliği