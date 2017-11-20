Gençlerbirliği Ümit Özat'ı tekrar göreve getirdi

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 3. haftası sonunda yollarını ayırdığı teknik direktör Ümit Özat'ı yeniden göreve getirdi.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, Mesut Bakkal'ın elinden geleni yaptığını belirterek, "Vakit kaybedemezdik, can derdindeyiz. Kendisinin de söylediği gibi bu transferleri o yapmadı. Biz de bu transferleri yapan Ümit Özat'ı yeniden göreve getirmeyi doğru bulduk" ifadelerini kullandı.

Cavcav, Özat'ı ikinci kez teknik direktörlüğe getirmelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezon öncesi kampımızı da yöneten Ümit hoca, takımı, yeni transferleri, kulübü iyi tanıyor. Sonuçta daha birkaç hafta önce futbolcularla tesiste kalıyordu, gece gündüz onlarla yaşıyordu. Kendisi de bize güvence verdi. Futbolculara inandığını ve bu takımın kesinlikle iyi yerlere geleceğini, hatta üst sıralara oynayacağını ifade etti. Yönetim kurulundan arkadaşlarla değerlendirdik. Kendisiyle de görüştük ve geçmişteki olumsuzluklardan ders çıkararak Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirme konusunda fikir birliğine vardık."

Kırmızı-siyahlı takım, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat'ın görevine 3. haftanın ardından son verip, Mesut Bakkal ile anlaşmıştı.

Gençlerbirliği, Bakkal ile yolların ayrıldığı 12. hafta sonunda topladığı 8 puanla Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.