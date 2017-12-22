Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son maçında karşılaşacağı Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da eşleşen Gençlerbirliği'nde takım kaptanları önceliklerinin lig olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı takımın kaptanı Uğur Çiftçi ve ikinci kaptan Ahmet Oğuz, Bursaspor ile üst üste oynayacakları 3 karşılaşma öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uğur, İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk yarısının son maçında Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak "Bizim için çok önemli bir maç. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz bunun için de iyi hazırlandık." dedi.

Yeşil-beyazlı takımı iyi analiz ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uğur, şunları kaydetti:

"Önceliğimiz rakibimizle ligde oynayacağımız ilk maç, kupa maçını sonra düşüneceğiz. Maç maç bakıyoruz. Bursaspor ile ligde yarın oynayacağımız maçı kazanarak, devre arasına moralli girmeliyiz. Sonrasında kısa süreli bir izin yapacağız ve ikinci yarı öncesi kampta yeniden buluşacağız. Bu sürecin bize iyi geleceğini düşünüyorum. Devre arasında da iyi çalışarak, ikinci yarıya iyi başlayıp, sıkıntılı günleri bir an evvel geride bırakmak istiyoruz."

"GOL YEMEZSEN YENİLMEZSİN"

Kırmızı-siyahlı takımın son haftalardaki performansına dikkati çeken Uğur, "Takımın havası yenilmedikçe, özellikle de gol yemedikçe iyiye gidiyor. Hocamız bizlere 'yemediğimiz gol 3 puan değerindedir' diyor. Gol yemezsen yenilmezsin." dedi.

Başkent ekibinin son 3 maçta sadece 1 gol yediğine vurgu yapan Uğur, "Antalyaspor maçında penaltıdan 1 gol yedik. Gol yememeyi alışkanlık edinmeye başladık. Bu da öz güvenimizi yükseltiyor." şeklinde konuştu.

"Bursaspor maçını da gol yemeden kapatırsak daha iyi olacak." diyen Uğur, "Kendimize, takımımıza güvenimiz yavaş yavaş yerine geliyor. Devre arasını iyi değerlendireceğiz, çok çalışarak eksiklerimizi gidereceğiz. İkinci yarıya başladığımızda 'ara Gençlerbirliği'ne çok iyi gelmiş' dedirteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AHMET OĞUZ: "YERİMİZ BURASI DEĞİL"

Uğur Çiftçi gibi Gençlerbirliği Kulübünün altyapısında futbola başlayıp kaptanlığa kadar yükselen Ahmet Oğuz da Bursaspor ile oynayacakları lig maçının kupa karşılaşmalarından daha önemli olduğunu söyledi.

Kırmızı-siyahlı takım için sezonun ilk yarısının iyi geçmediğini dile getiren Ahmet, "İlk yarının finalini iyi yapıp araya moralli girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Gençlerbirliği'nin yerinin burası olamadığının farkındayız." diyen Ahmet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Layık olduğumuz yere gelmek için devre arasını iyi değerlendireceğiz. Daha çok çalışacağız. İlginç bir tesadüfle Bursaspor ile 3 maç üst üste oynayacağız. Önceliğimiz lig ama 3 maçtan da kazançlı çıkan taraf olmak istiyoruz. Son haftalardaki birlik beraberliğimizi yansıtmaya devam edersek inanıyorum ki güzel günler bizi bekliyor."

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Uğur Çiftçi