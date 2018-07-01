İHA'da yer alan habere göre; genellikle kahve hazırlayan ve servisini yapan kişiler için kullanılan barista terimi, aslında İtalyanca'da 'barmen' anlamında kullanılıyor. Barista, özellikle yurt dışında ve kahve kültürünün yaygın olduğu ülkelerde oldukça yaygın bir meslek dalı. Ülkemizde ise her geçen gün gelişim gösteren kahve sektörünün bu alanda yetişmiş eleman açığının karşılanması ise önemli bir sorun. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasının Evka 4 Kurs Merkezi'nde açılan Barista Eğitim Programı bu nedenle büyük ilgi görüyor. Şef Ercan Turan'ın verdiği 3. Nesil Kahve Eğitimi'ne meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yanı sıra kendi iş yerini açmak isteyen girişimci adaylar da katılıyor. 120 saat süren eğitime hiçbir ücret ödemeden katılan kursiyerler, kahve sanatının tüm incelikleri öğrenerek geçerli bir meslek sahibi oluyor.
İSTİHDAMIN ÖNÜ AÇIK
Eğitimleri veren Şef Ercan Turan, barista olarak yetiştirdikleri kursiyerlerin piyasada tercih edildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Kurs merkezimizde kahvenin çekirdeğinden sunumuna kadar tüm bilgileri kursiyerlerimize öğretiyoruz. Ayrıca ilk kez 2012 yılında telaffuz edilen ve şu anda trend olan 3. nesil kahve demleme teknikleriyle ilgili tüm donanımları kursiyerlere kazandırıyoruz. Burada yetişen arkadaşlar bu işin piyasasında tercih edilen personel olarak istihdamda yer bulabiliyor."
"TALEP OLDUKÇA YOĞUN"
Baristalığın sürekli gelişen ve önümüzdeki 5 yıl içinde daha da gelişecek mesleklerden biri olduğunu söyleyen Turan, "Ülkemizde çok yeni ve maalesef donanımlı personel yetersiz. Bu konuda oluşan isteklerle kurslarımızı açmış durumdayız. Talep oldukça yoğun. Kendi işlerini açmak isteyenler de yoğun olarak başvuruyor. Gün geçtikçe trendin artacağını düşünüyoruz. 120 saatlik kurs süresi sonunda kahve demleme, sunumu, soğuk-sıcak içecekler, frappeler, fro zenler, milkshakeler ve detokslar başta olmak üzere bütün ürünlerin hazırlanması ve sunumu konusunda kursiyerlerimizi piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştiriyoruz" dedi.
"BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"
30 yaşındaki barista adayı Dilan Kesici, "Burayı İzmir Büyükşehir Belediyesinin duyuruları sayesinde buldum. Hocamızın verdiği bilgilerle kahvenin nereden geldiği, nasıl hazırlandığı, yanında nelerle sunum yapıldığı gibi tüm aşamaları öğreniyoruz. Ben bunu meslek olarak devam ettirmek istiyorum. Zaten kahveye ayrı bir ilgim var. Kendim de çok tüketiyorum. Dünya kahveleriyle alakalı detaylı bilgiler edinmek istiyordum. Burası bizim için çok büyük bir şans oldu" derken, 23 yaşındaki barista adayı EbuTalha Uyar da "Önceden de kahveyle ilgilenen bir insandım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin böyle bir imkan sunduğunu duyunca yararlanmayı düşündüm. İçimdeki amatörü biraz daha yukarıya taşımak istedim. Bu kurstan çıkınca bunu ilerletmeyi düşünüyorum. İngilizce işletme okuyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra güzel bir kafe açmayı planlıyorum. Hocamızın sadece kahve değil, pasta ve aşçılık gibi artıları da var. Buradaki eğitimlerimizin karşılığını alacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.
"DIŞARIDA EĞİTİM ÇOK MASRAFLI"
43 yaşındaki barista adayı Seher Rohlfs de şöyle konuştu:
"Kahveyle çok ilgiliyim. Fırın kafe projem vardı. Dışarıdan böyle bir eğitim almak çok maliyetli oluyor. Ayrıca uygun yer de bulamamıştım. İnternetten böyle bir eğitim olduğunu duyunca hemen başvurdum. Burada öğrendiklerimle çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.