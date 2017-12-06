Gençlerin sanata ve spora vakti yok

British Council tarafından Yaşama Dair Vakıf ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformu’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen “Next Generation Türkiye” araştırmasının sonuçları açıklandı. Gazete Habertürk’te yer alan Sevgi Çavuşoğlu imzalı habere göre, 18-30 yaş arası gençlerin ihtiyaçlarını, potansiyellerini ve isteklerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen ve 1 yıl süren “Next Generation Türkiye” araştırmasında internet üzerinden 2 bin 500 gence ulaşıldı. Araştırmanın sonuçları şöyle:

-Gençlerin yarısı sosyal medya iletişim araçlarına günde 2 saatten fazla vakit ayırıyor.

-En yaygın sosyal iletişim ağı yüzde 29 ile Instagram, yüzde 27 ile WhatsApp, yüzde 26 ile Facebook.

-Gençlerin yüzde 70’i müzik aleti çalma, çizim ya da resim yapma gibi sanatsal aktivitelere zaman ayırmıyor; yarısı spor ya da herhangi egzersiz yapmıyor.

-Gençlerin yüzde 26’sı ne okuyor, ne çalışıyor, ne de eğitim görüyor. Bu oran erkeklerde yüzde 17 iken, kızlarda yüzde 36’ya yükseliyor.

-En yaygın aktiviteler arasında arkadaş, akraba ve komşularla ev, kafe, restoran veya parklarda buluşmak yer alıyor.

-Müze, sanat galerisi veya tarihi yer ziyaretleri ile konser ya da tiyatroya gitmek tercih edilmiyor.

-Gençlerin sosyal çevrelerinde farklı etnik, dini ve siyasi kimliklere sahip insanlardan oluşan geniş bir çeşitlilik bulunuyor. Ancak bazılarında Suriyeli mülteciler, Müslüman olmayanlar ve LGBT bireylerle yakın ilişki kurmama eğiliminde olduklarına dair işaretler mevcut.

-Gençler eğitime değer veriyor ancak mevcut eğitim sisteminden memnun değil. 1’den 10’a verilen puanlamada eğitimin neredeyse tüm unsurları 5’in altında puan aldı.

-Gençlerin yarısı iyi bir eğitim için Batı ülkelerine gitmek gerektiğini düşünüyor.

-Gençlerin yarısından çoğu iyi bir iş için iyi derecede İngilizce bilmeleri gerektiğine inanıyor.