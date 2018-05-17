Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16.1’ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51.2’sini erkek nüfus, yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında yüzde 13.4, 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1 olacağı öngörüldü.

MUTLULUK, SAĞLIK VE BAŞARIDA

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise istihdam edilen gençlerin yüzde 18’inin tarım sektöründe, yüzde 30.4’ünün sanayi sektöründe, yüzde 51.6’sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2017 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 48.2 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 22.8 ile başarı, yüzde 20.6 ile sevgi izledi. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin yüzde 79.3’ü çalıştığı işinden memnunken yüzde 51.1’i elde ettiği kazancından memnun oldu.