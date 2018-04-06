Bakan Osman Aşkın Bak, Habertürk Spor Zirvesi'nde konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık." dedi.
Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi'ne katılan Bak, Türkiye'nin önemli organizasyonlara talip olduğunu aktararak, şöyle konuştu:
"EURO 2024'e adayız. Almanya'yla çekişiyoruz. Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yapmayı hak ediyor. Ülkemize bu yakışır. Üzerimize düşeni Türkiye Futbol Federasyonuyla yürütüyoruz. 2026 Kış Olimpiyatları için Erzurum'un diyalog sürecini başlattık. Herkese görevler düşüyor. Oradaki tesislerimizle 6 aday ülkeyle yarışıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz."
"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, BİZDE TERÖRLE MÜCADELEYE EŞ DEĞER"
Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak uyuşturucuyla mücadeleye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Spor, bir yaşam tarzı ve kişilerin günlerini, haftalarını planlayan bir etkinlik. Bakanlık olarak özellikle toplumumuzu tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleyle başlamak istiyorum. Uyuşturucuyla mücadelede en önemli araç spordur. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu var. Burada yer alan 8 bakanlık var ve bunlardan biri biziz. Bakanlık olarak biz önleyici noktadayız. Rehabilitasyon sürecinde de etkin rol oynuyoruz. Toplumumuzu tehdit eden ciddi bir uyuşturucu konusu var. Uyuşturucu artık gençlerimizi o kadar çok tehdit ediyor ki bunun için önlemler almamız lazım. Uyuşturucuyla mücadele, bizde terörle mücadeleyle eş değer. Terör örgütleri, uyuşturucuyu kullanarak kendilerine militan yetiştiriyor. Önce uyuşturucuya alıştırıyorlar, sonra bunu kullanarak her türlü eylemi yapıyorlar. Uyuşturucuyla mücadeledeki en önemli argüman sporu kullanmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıyla her yere spor tesisi yapmaya devam ediyoruz."
Milli Eğitim Bakanlığıyla da çalışma içinde olduklarını ve okullardaki sporun harekete geçmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Bak, "Okul spor salonlarının hafta sonu ve yazın kullanıma açılması için de Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşüyoruz. Sporun tabana yayılması lazım." açıklamasını yaptı.
"YENİ YASA AMATÖR BRANŞLARDA DEVRİMDİR"
Bakan Bak, "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un amatör sporlar için bir devrim olduğunu savundu.
Gençlik ve Spor Bakanı, bu yasa sayesinde 250-300 milyon lira gibi bir vergi gelirinin amatör branşlara harcanacağını aktararak, şunları kaydetti:
"TBMM'den çıkan profesyonel faaliyetlerde elde edilen vergilerin, o takımın amatör branşlarına harcamasıyla ilgili kanun çok önemli bir konu. Bunun için Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve TBMM'de destek olanlara teşekkür ediyorum. Amatör branşlarda bu bir devrimdir. Bu Maliye Bakanlığı ve bizim tarafımızdan da denetlenecek. Kulüplerimiz bu yasadan önce amatörlerden dolayı bütçede açık yaşadıklarını söylüyorlardı. Artık bu da halloldu. Büyük kulüplerimiz büyük yatırımlar yapacak. Yüzyılı aşmış bu çınarların amatör branşlara daha fazla destek vermesini istiyoruz. Gelecek olimpiyatta Türkiye çok daha iyi yerlere gelecek. Güreşe de bu kulüplerin destek vereceğine inanıyorum."
Yasa dışı bahisle de büyük bir mücadele verdiklerini aktaran Bak, futbolda altyapıya da ciddi yatırımlar yapılması gerektiğini anlatarak sözlerini tamamladı.
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