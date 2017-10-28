Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajına, "Azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu bir destanın neticesinde, büyük fedakarlıklar ve ağır bedellerle kurulan Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü gururla kutluyoruz" şeklinde başlayan Bakan Bak, "94 yıl önce şehitlerimizin kanı ve aziz milletimizin irfanıyla hamuru yoğrulan Cumhuriyetimiz; aradan geçen zaman içinde pek çok atılım yaşamıştır. Memleketin istikbal ve istiklali açısından kıymetli olan bu atılımların pek çoğunun, 15 yıllık hizmet dönemimiz içinde gerçekleşmiş olması bizim için büyük bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak, mesajına şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hedefler doğrultusunda hayata geçirilen bu gelişmeler, Türkiye'yi örnek ve lider ülke olarak 2023'e taşıma sevdamızın yansımalarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek olan sizlersiniz' sözleriyle işaret ettiği vazife; biz yetki sahiplerinin ve gençliğimizin omuzlarındadır. Bu vazifeye layık olmak için gençlerimizin üzerine düşen; millet ve devletin geleceğini taşıyacak kadar güçlü, birikimli ve daima hazır olmaktır. 1923'te tutuşan meşaleyi taşıyarak 2023'ün yollarını aydınlatmak; ancak besmeleyle açılan Gazi Meclisi ve İstiklal Mücadelesi ruhunu anlatmak ve yaşatmakla mümkün olacaktır."
Osman Aşkın Bak, mesajını, "Bu güvenle nice uzun yıllara erişeceğine inandığım Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu mücadelede emeği geçmiş tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum." şeklinde tamamladı.
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