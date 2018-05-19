Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.



Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından Osman Aşkın Bak, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel defterini imzaladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları yazdı:



"Aziz Atatürk



19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur.



O gün Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken, vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır.



Türkiye'yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimizle omuz omuza devam ediyoruz.



Gençlere armağanınız olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.



Ruhunuz şad olsun."



Bakan Bak, defteri imzalamasının ardından 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençlerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ayrıca, bayram nedeniyle Anıtkabir'e gelen gençlerle kısa süreli sohbetler etti. Gençlerin bayramını kutlayan Bakan Bak, törenin bitimiyle Anıtkabir'den ayrıldı.

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