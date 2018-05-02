Bak, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'ndeki konuşmasında, bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin her yıl gelişerek devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin gençlerinin heyecan ve enerji dolu olduğunu anlatan Bak, geleceğin teminatı gençlere güvendiklerini vurguladı.

Bakanlık olarak Türkiye çapındaki gençlik ve spor merkezlerinde gençlerle bir araya geldiklerini belirten Bak, yaklaşık 2 milyon gençle kültürden sanata, tiyatrodan robot yapımına pek çok aktivite gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin gençlerin dinamizmiyle daha da ileriye gideceğini ifade eden Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mız gençleri hem siyasette hem diğer alanlarda önünün açılması için pek çok adım attı. Biz ülkemizi ileriye taşıyacaksak, ilk 10 büyük ekonomi arasına sokacaksak ve bu coğrafyada ayakta duracaksak gençlerimize çok güveniyoruz. Burada bir Anadolu ruhu var, bu ülkenin gençlerinin heyecanı var. Ben inanıyorum ki bu organizasyonla beraber İstanbul gibi bir mega şehirde, gençlerimiz ortak paydaları görecekler, ortak paydada bu ülkenin nereye gittiğini görecekler. Bakın geçmişte sadece savunma sanayisinin yüzde 20'sini yapabilen bir Türkiye varken, bugün yüzde 75'ini yapan bir Türkiye var. İnsansız hava aracını gerçekleştiren ve yapan bir Türkiye var. Daha önce ne yapıyorduk? İsrailliye soruyorsun, 'Yedek parçası gelmedi.', Amerikalıya soruyorsun, 'Parçası yok.' deniyordu. Şimdi bunların hiçbiri yok. Yapılan operasyonları da görüyorsunuz, bu ülkenin coğrafyasında ayakta kalabilmenin en büyük gücü, enerjisi gençlerdir."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sponsorlara ve etkinliği gerçekleştiren organizasyon sorumlularına teşekkür ederek, 2071 vizyonuna doğru gençlerle beraber emin adımlarla yürüyeceklerini de aktardı.