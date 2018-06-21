Türkiye'nin Almanya'yla EURO 2024'ü düzenlemek için yarıştığını ve sonucun eylül ayında açıklanacağını hatırlatan Bakan Bak, "İyi hazırlandık. Devletimizin desteği ve yeni statlarımız var. Biz her şeyimizle EURO 2024'e hazırız. Daha önceki başvurularımızda statlarımız hazır değildi. Şimdi ise bütün statlarımız hazır. Futbolumuzun kalitesi artıyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye hak kazanacağıma inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'da yapılan 2018 FIFA Dünya Kupası'nı seçim çalışmaları nedeniyle özetlerden takip ettiğini de aktaran Bakan Bak,"Favorilerin kaybettiği ve biraz daha temponun düşük olduğu bir Dünya Kupası var. Sonuçlar sıkıcı olabiliyor. Almanya, Brezilya ve Arjantin kötü başladı. İtalya ve Hollanda yok. Rusya iyi bir organizasyon yapıyor ama tempo biraz düşük. Grup maçlarından sonra daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"AKDENİZ OYUNLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Bakan Bak, yarın İspanya'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek 2018 Akdeniz Oyunları'nın federasyonlar için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Oyunları'nda yer alacak genç takımların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Onlara başarılar diliyorum. İnşallah biz de seçim bittikten sonra tekrar onlara katılacağız. Onların başarılarını paylaşacağız. Uluslararası organizasyonda bayrağımızı göndere çektirmek çok önemli. Federasyonların mevcut durumları için Akdeniz Oyunları çok önemli. İnşallah orada bol bol madalya ile dönerler."