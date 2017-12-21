Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bak, konuk bakan Gashi ve beraberindeki heyeti bakanlık girişinde karşıladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen ziyarette, heyetler arası görüşmeler de yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasında gençlik ve spor alanında iş birliği anlaşmasına yönelik çalışmaların başlatılması, federasyonlar arasındaki iş birliğinin artırılması, spor konusunda teknik uzman değişimi ve gençlik değişimlerinin artırılması konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca Kosova'da yapılacak yeni stadyuma teknik destek verilmesi de kararlaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da görüşmede hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak