Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Alsancak Stadı açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Alsancak Stadı projesi inşaatıyla ilgili yerel yönetim tarafından ruhsat engeli çıkartılması konusunda açıklamalarda bulundu. İHA'da yer alan habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir Alsancak Stadı projesi inşaatıyla ilgili çıkan ruhsat engeline ilişkin, "Alsancak Stadı'nın, yeni ve modern yapısıyla Büyük Altayımız'a ve tüm sporseverlere söz verdiğimiz tarihte hizmet vermeye başlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklaması şöyle:

"Yaklaşık bir asırdır güzel İzmirimiz'e hizmet veren Alsancak Stadımız'ın yeniden inşasının iyi niyetle bağdaşmayacak anlamsız gerekçelerle engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez. İzmir halkımıza yeniden kazandıracağımız üç yeni stadımızdan biri olan Alsancak Stadının, yeni ve modern yapısıyla Büyük Altayımız'a ve tüm sporseverlere söz verdiğimiz tarihte hizmet vermeye başlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bizzat teşrifleriyle temellerini attığı ve sürecini yakından takip ettiği Alsancak Stadı projemizin, söz konusu yerel yönetim tarafından ideolojik yaklaşımlarla engellenmeye çalışılması İzmirli halkımıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Söz konusu yerel yönetimden İzmirimiz'in spor altyapısı için son derece önemli olan böylesi anlamlı bir projeye köstek değil destek olmasını beklerdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ak Parti Hükümetleri olarak bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını dünya standartlarında çağdaş ve yaşayan stadyumlarla donattığımız gibi Alsancak Stadı'nı da her türlü engellemelere rağmen halkımızın hizmetine sunacağız. Bu süreçte İzmirli sporseverlerin Alsancak Stadı projesine kararlılıkla sahip çıkacağına olan inancımız tamdır."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Alsancak Stadı

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