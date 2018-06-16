Rize Valiliği ve Rize Belediyesince Sahil Park'ta organize edilen bayramlaşma programına katılan Bak, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bak, burada basın mensuplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın milli maçlarda Alman taraftarlar tarafından protesto edilmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın sportif başarıları ile Almanya Milli Takımı'na seçildiğinin altını çizen Bak, oyuncuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise Türk olmaları nedeniyle ziyaret ettiğini ve bundan da gurur duyduklarını söyledi.
Bakan Bak, İlkay Gündoğan'ın aracına yapılan saldırının çok çirkin olduğunu vurgulayarak, "Provokatif amaçlı. Sporcunun, oyunu ve ahlakı ile değerlendirilmesi gerekir. İnsanların gönüllerine zincir vuramazsınız. Bu iki sporcumuz da Sayın Cumhurbaşkanımızı gönülden seviyor. Yüzlerce sporcunun da aynı duygu içerisinde olduğunu şahsen biliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen ve sporu çok iyi bilen bir yönetici, lider ve spor adamı." diye konuştu.
Yapılanların son derece yanlış olduğuna dikkati çeken Bak, şu değerlendirmede bulundu:
"Almanların milli maçta olsun, diğer durumlarda olsun bu tip davranışlarda bulunması sadece ve sadece sporun fair play ruhunu zedeler. Sporun bir barış dili olduğunu zedeler. Bunları daha önce gördük, yaşadık. Bir dalga vardı, ırkçılık dalgası vardı. Bütün takımlar, sporcular, kulüpler bu dalgaya karşı dik durdular. FIFA ve UEFA bu noktada kararlar aldı. Bunun da bu şekilde sürmesi çok yanlış."
Bak, her iki futbolcunun da ülkelerini sevdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Bu ülkenin lideri olan Cumhurbaşkanı'na bir gönül bağı ile sevgileri var. Bu tip davranışlar dünya futbolunda ekol olmuş Almanya Milli Takımı'na bir şey kazandırmaz, aksine zarar verir. Dünya Kupası'nda en çok konuşulacak konulardan biri olur. Futbol ortak bir lisan, barışın dili. Bu tür yaklaşımlar futbolu gölgede bırakır. Biz şiddetle kınıyoruz. Provokatif ve saldırgan insanları tahrik etmek amaçlı ama ne yaparsanız yapın insanların gönlüne zincir vuramazsınız. Sevgi böyle bir şey."
Oyuncuların duygusallıklarının yanında profesyonel yönlerinin ön planda olacağını aktaran Bak, "İlkay kardeşimiz bu tip olaylardan etkilenir ama görevini bir profesyonel olarak en iyi şekilde yapması lazım. Sahada en iyisini yaparak dışlamaya çalışanlara en iyi cevabı vermeleri gerekir. İnşallah Mesut Özil de İlkay Gündoğan da Almanya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda göstereceği performansla bütün herkese, bu tip olayları yapan herkese bir cevap verecektir." ifadelerini kullandı.
Bayramlaşma törenine Bak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
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