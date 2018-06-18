Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor'u tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı, "MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da tebrik ediyorum. Rizespor için büyük bir sinerji oluştu. Gelecek sezon için de hazırlıkları sürüyor. Altyapıya önem verilmesi lazım. Umarım Süper Lig'de kalıcı bir ekip olurlar. Futbolda altyapıya yatırımlar çok önemlidir. Cengiz, Enes gibi oyuncuların artması lazım. Bursaspor'un, Kayserispor'un yatırımları var. Fenerbahçe'nin ciddi bir altyapı projesi var. Bütün takımların altyapıya yatırım yapması lazım ama göstermelik değil. Ajax, Barcelona gibi olmalı. Bu tip yatırımları üreten sistemi getirmeliyiz. Kabiliyetli sporcularımız var. Teknik heyetlerin bu sporculara daha fazla şans vermesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör kulüplere büyük destek verdiklerini aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Amatör kulüplere bu yıl yaklaşık 50 milyon lira yatırım yaptık. Buna da artırarak devam ediyoruz. Amatör spor kulüpleri mahallerinde kahramandır. Gençleri uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan kurtarıyorlar. Yüzlerce tesis yapılıyor Türkiye'nin her tarafına. AK Parti hükümetleri tarafından yapılan spor tesisi sayısı, dünyada en önde geliyor. Doğu ve Güneydoğu'da kayyum belediyeler vasıtasıyla ciddi spor tesisleri yapıyoruz. Oranın belediyeleri kaynağı terör örgütüne aktarmış. Kayyum belediyeler projelerle geldi bize. Tesisler yapıyoruz, sahadayız. 2-3 ay önce Şırnak'ta gençlerle bir aradaydık. Orada tesis yaptık. Hakkari'de yine gençlik merkezi, havuzlar yapıyoruz. Sporun oradaki gücüyle terörü yeneceğine inanıyorum. Terörü yenmede spor ciddi bir argüman. Çocukları dağa gitmekten kurtararak, salonlara gitmeye yönlendiren bir argüman spor."

Milli Eğitim Bakanlığı'yla (MEB) yaptıkları projeyle Türkiye çapında yetenek taraması başlattıklarını anlatan Bak, "Üçüncü sınıflarda başladık. Bir ayda 400 bin öğrenciyi yetenek taramasından geçirdik. Eylül ayında yeniden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için MEB'le çok önemli bir proje bu. Turkcell bu noktada büyük destek verdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir arzu var. Burada amaç şu, sporda başarılı olmanın en önemli yolu ölçmek. Mesela yüzücü olacaksa kulaç genişliğine, boyun uzunluğuna bakıyoruz. Bu ölçmeyle başka sporlara da yönlendirebilirsiniz çocukları. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. MEB'le başarılı bir şekilde gidiyoruz. Velilerden de çocuklarını spor sahalarına götürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Eski statların yerlerinin ardından çok büyük alanların boşa çıktığını aktaran Osman Aşkın Bak, "Millet bahçeleri projesi, toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli bir açılım. Bana göre yerinde, zamandında ve güzel bir proje. Çok büyük alanlardan bahsediyoruz. Eski statlarımız şehir merkezlerinde kaldı. Onların ardından ciddi alanlar ortaya çıkıyor. O alanda da insanların nefes alacağı, açık spor tesislerinin olacağı yerler ortaya çıkıyor. 30'a yakın yerde süreç yürütülüyor." diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği tesisleşme hamlesine değinen Bakan Bak, "Şu anda 34 stat projesi var. Buların 15-16'sı tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar bitireceğimiz 5-6 tesisimiz var. İllerimizde yeni projelere başlıyoruz. Spor tesisleri alanında ciddi bir altyapı yatırımı var. Müthiş statlar ortaya çıktı. Diyarbakır'da Türkiye Kupası final maçı oynandı. Ardından da Diyarbekirspor'un yükselme maçı vardı. 33 bin kişilik stat tamamen doldu ve dışarıda da o kadar insan vardı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Nereye giderseniz gidin, statlarımızın standartları UEFA standartlarının üstünde. Statlarımızın 1.9 yaş ortalaması var." ifadelerini kullandı.

Birçok ilde yeni statların açıldığını kaydeden Bak, "Hatay'ı bitiriyoruz. Adana'nın yüzde 80'i bitti. Ardından Van'a başlayacağız. Eskilerin yerine de millet bahçeleri yapılacak. İnsanımızın nefes alacağı, açık alan spor tesislerinin, kafelerin, kıraathanelerin olduğu, gençlerin geleceği yerlere dönüştüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Birçok ilde stat yaptıklarını kaydeden Bak, "Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na güçlü bir dosyayla hazırlandı. Yaptığımız statlar, yatak kapasitesi, turizm ülkesi olmamız, futbola olan ilgi, ulaşımın kolaylığı, izlenebilirlik, bunların hepsi önemli. Türkiye'de futbolun değeri yükseliyor, Avrupa'da belli noktaya geldi, 5. sırada. Lig kalitesi artarak devam ediyor, sponsorluk geliri devam ediyor." diye konuştu.

Organizasyonlar konusunda ciddi bir tecrübe kazandıklarını vurgulayan Bak, "2019 UEFA Süper Kupa finali de İstanbul'da, Vodafone Park'ta oynanacak. Adaylık dosyamız gerçekten çok güçlü. Almanya'daki statlar yaşlı ve eski. Seyirci coşkusu ve heyecanı, ulaşımlar nedeniyle avantajımız var. Bize yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

Statların kalitesinin ortada olduğunu dile getiren Bak, "Ev sahipliği konusunda eylül ayında karar verilecek. Almanya ile yarışıyoruz, onları geçeceğimize inanıyoruz. Milletimize, ülkemize Avrupa Futbol Şampiyonası organize etmek yakışır." ifadelerini kullandı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasının nedenlerine değinen Bakan Bak, şunları söyledi:

"UEFA kriterlerinde statların 70 binin üzerinde olması lazım. Atatürk Olimpiyat Stadı buna uyuyor. Yarı finaller oynanabilir ama finaller sadece 70 binin üzerindeki statlarda oynanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı elden geçiriyoruz. Kapasitesi var ama rüzgar ve diğer konularda bazı değerlendirmeleri var. Elden geçirip hazırlayacağız."

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkıldığını hatırlatan Bak, "Milli takımlar için güzel bir salon yapacağız. Müthiş bir tesis kazandırılacak." diye konuştu.

2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na da Erzurum'da gerçekleştirmek üzere talip olduklarını kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalar devam ediyor. Erzurum'da Universiade ve kış oyunlarını gerçekleştirdik. Rakiplerimizden bazılarının halkı oyunları istemedi. Bu noktada ciddi şans çıktı. Değerlendirmelere devam ediyoruz. Uluslararası Federasyon başkanları da söylüyor; 'Türkiye birkaç ay öncesinde olsun organizasyonu yapar.' diyorlar. Misafirperverlikten tutun, ulaşım açısından avantajlıyız. Türk Hava Yolları'nın her yere ulaşıyor olması büyük başarı hikayesi. Sporu seven ve sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız var. Yakından takip ediyor. Sporun yaşam tarzı toplumda sizi bütünleştiren değer."

"İNSANLARIN GÖNLÜNE ZİNCİR VURAMAZSINIZ"

Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyla alakalı olarak ise şunları kaydetti:

"İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin. Daha önce statlarda ırkçılık bir salgın gibi başlamıştı ama orada fair play ruhu ve sağduyu kazandı. UEFA ve FIFA bu konuda ciddi kampanyalar başlattı ve bu olay engellendi. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Irkçılığa varan, şiddet içeren bir davranış. Alman bakan 'Tasvip etmiyoruz.' diye açıklama yapmış. Mesut ve İlkay, Dünya Kupası'nı kazanan takımın içinde yer alarak en büyük cevabı verecektir diye düşünüyorum."

Dünya Kupası maçlarını seçim süreci sebebiyle özetlerinden takip ettiğini belirten Osman Aşkın Bak, "Bana göre kupa sürprizlerle başladı. Dünya Kupası'nda her zaman sürprizler olmuştur, daha önce de yaşanmıştır. Tabii turnuva takımları var. İtalya ve Hollanda gibi turnuva takımları bu organizasyonda yok. Turnuva takımı olan Almanya kaybetti ama 2 maç daha var. Mutlaka çıkma durumları olacaktır. 'Rusya'daki Dünya Kupası'nda favoriniz kim?' derseniz, ben disiplinli oyunuyla Almanya diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerinde istediği neticeleri alamadığını dile getiren Bakan Bak, şunları ifade etti:

"Başarılar jenerasyonla da alakalı. Tabii Türk oyuncuların çok daha fazla şans bulması gerekiyor. Kulüplerimizin, Türk futbolunun altyapısına çok ciddi yatırım yapması gerekiyor, biz hazırız. Türk futbolunun marka değerinin artması, genç oyuncuların yurt dışında oynaması bizim için önemli. Bana göre bayağı yol kat ettik. Bu işler hem çok maç oynamakla hem de oyuncuların birlikte oynamalarıyla alakalı."