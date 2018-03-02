Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen Sporda Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Bak, buradaki konuşmasında, Sporda Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştayı'nın yapılmasının kendileri açısından önemine değinerek, "Spor, dünyanın ilk 10 endüstrisinden bir tanesi. Dolayısıyla hak ihlallerinden tutun da denetime kadar pek çok konuyu gözden geçirmeniz gerekiyor. Sizin kamu denetçiliği olarak bu bakış açısıyla bir başlangıç vermeniz önemli." dedi.

Sporun bilinen amatör vasfından çıktığını anlatan Bak, "Endüstri haline gelen bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunun başında da tüm dünyayı etkileyen, futbol başta olmak üzere sporlardaki tartışmaları hepimiz takip ediyoruz. Sporcu yetiştirme konusunu da işin içine kattığımızda pek çok konu karşımıza çıkıyor. Camia içinde antrenör, doktor, masör, sporcusu ve çalışanları var. Bu iş bir endüstri ve kuralları da gitgide sert bir şekilde gelişecek, gerçek bu." değerlendirmesini yaptı.

"SPOR HUKUKUNA İHTİYAÇ VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sporda kanunların olduğunu belirterek, "Uygulamayı yaparken kanunları iyi bileceğiz. 6222 sayılı kanunu kulüplerimiz sporcularına ne kadar anlattı? Taraftarlara ve sporun aktörlerine ne kadar aktarıldı?" dedi.

"Doğruları sormak ve öğrenmek zorundasın." diyen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Genel hukuk dışında özel bir hukuka ihtiyaç var. Spor hukukuna ihtiyaç var. Bizde yeni yeni oluşan bir yapı. Sporcu da idareci de yaptırımlara karşı kendisini savunacak bilgiye sahip değil. Haklarını ve oyunun kurallarını bilmiyor. Bu bir gerçek. Başta oyunun kurallarını öğretmemiz lazım. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Antrenör, haklarını ne kadar biliyor? Spor hukuku böyle gelişti. Sporun tüm tarafları haklarını en iyi şekilde bilirse o zaman aradaki itilaflar azalır. Devlette sporla uğraşan yapının içerisindeki görevlilerin de federasyonların da oyunun kurallarını iyi bilmeleri gerekli. O zaman bu sorunlar azalacak. Derin bir yapı. Sporda denetim mekanizması çok geniş. Esas sorun, oyunun kurallarını iyi bilmemiz lazım. Herkes işini iyi yapmalı ve yapmak zorundadır. Bizim, sporun doğrularına bakmamız lazım."

Sporun aynı zamanda bir kültür olduğuna da dikkati çeken Bakan Bak, "Bunların en başında eğitim geliyor. Sporcuların eğitimi geliyor. Kuralları bilirseniz az hata yaparsınız. O zaman ortaya az sorun çıkıyor. Eğitim çok önemli. Bilimi kullanmak önemli bir faktör. Spor hukukunun, uzmanlarıyla birlikte bu işin içinde yer alması, daha da etkin bir şekilde olması, önemli ve doğru. Sporda hak ihlalleri olmasın." ifadelerini kullandı.

BAYKAN: ÇALIŞTAY, ÇÖZÜM İÇİN YOL GÖSTERECEKTİR

Katılımcılardan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da çalıştayı düzenleyenlere teşekkür etti.

Baykan, "Spor denetiminde, devletin sporda etkinliği hep tartışılan bir konu olmuştur. Bu çalıştayın tartışmalara son vermeyeceği muhakkak. Bundan sonrasında çözümler için yol gösterecektir." diye konuştu.

Çalıştaya, Bakan Bak ve Baykan'ın yanı sıra Spor Genel Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, bazı federasyon başkanları, teşkilat çalışanları ve spor camiasından isimler katıldı.