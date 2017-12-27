Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile görüştüğü bildirildi.

AA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'taki resmi temaslarına Orgeneral Akar'ın da iştirak ettiği belirtildi.

Orgeneral Akar'ın bugün Tunus Savunma Bakanı Abdulkarim ez-Zubeydi ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.

tunus

Genelkurmay Başkanı Akar

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER