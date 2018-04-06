Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Ege Ordu Komutanlığı birliklerinde incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları ile birlikte İzmir'de bulunan Ege Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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